Esodo, serpentone di oltre 2 km per la Sicilia

Domenica di grandi spostamenti con l’esodo agostano che entra nel vivo. Anche oggi, i tempi di attesa per gli imbarchi verso la Sicilia si attestano oltre le tre ore e sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo” si segnalano rallentamenti con code in avvicinamento allo svincolo di Villa San Giovanni.

Gli incolonnamenti hanno superato anche i 2 chilometri, a partire dallo svincolo di Santa Trada. Al fine di agevolare il flusso del traffico proveniente da nord, è stato chiuso lo svincolo di Villa San Giovanni per il traffico proveniente da Reggio Calabria.

In prossimità della rampa di svincolo, il personale di Anas e della Protezione civile è impegnato a prestare assistenza agli automobilisti, distribuendo bottigliette d’acqua.

Sbarcati in Sicilia, i veicoli prenderanno d’assalto le due direttrici autostradali dell’isola, ovvero l’A18 Messina-Catania e l’A20 Messina-Palermo. Nel pomeriggio si prevedono code alla barriera autostradale di San Gregorio per il traffico di rientro, mentre in mattinata si sono verificati incolonnamenti, sempre a San Gregorio, ma nella direzione opposta con i mezzi diretti verso le località balneari della riviera jonica.