Catania: 7 gol e una scadenza

Sette gol per il Catania nella prima amichevole stagionale.

Un test sostenuto in un momento molto delicato per la società, che lunedì deve versare la fideiussione integrativa legata allo sforamento del tetto ingaggi.

Sigi, secondo le ultime indiscrezioni, sembra essere riuscita a mettere insieme i 500 mila euro necessari.

Quanto alla gara, disputata a Torre del Grifo a porte chiuse, la squadra rossazzurra ha superato per 7-1 i dilettanti della Jonica, club che milita nel campionato di Eccellenza.

Baldini ha schierato in avvio un 4-3-3 con Stancampiano in porta, Calapai, Sales, Monteagudo e Pinto in difesa, Izco, Maldonado e Provenzano a centrocampo, Piccolo, Reginaldo e Russini in avanti.

E’ stata proprio la formazione di Santa Teresa Riva a segnare per prima con Ortiz Lopez, di testa in tuffo su cross da sinistra.

L’immediata reazione rossazzurra si è tradotta in 3 gol in 6 minuti: Provenzano ha pareggiato con un colpo di testa su cross di Calapai, Russotto ha trovato l’angolo più lontano con una conclusione a girare dopo aver raccolto il lancio di Maldonado ed essersi liberato di un avversario, Ceccarelli di testa ha anticipato l’estremo difensore sfruttando un’altra verticalizzazione di Maldonado.

Nella ripresa tanti cambi e altri 4 gol: spunto vincente di Russotto su traversone di Calapai, doppietta di Rosaia (potente conclusione sotto la traversa prima, rapido inserimento in pieno recupero) e rete del giovane attaccante catanese Flavio Russo, classe 2004.

Catania-Jonica Fc 7-1

Catania (4-3-3): Stancampiano (15′ st Truppo); Calapai (15′ st Noce), Sales (1′ st Giosa), Monteagudo (15′ st Pino), Pinto (1′ st Zanchi); Izco (1′ st Rosaia), Maldonado (15′ st Frisenna), Provenzano (1′ st Dall’Oglio); Piccolo (32′ pt Ceccarelli, 23′ st Gatto), Reginaldo (15′ st Russo), Russini (32′ pt Russotto, 31′ st Tropea). A disposizione: Borriello. Allenatore: Baldini.

Jonica (3-5-2): Romano (31′ st Bartolotta, 42′ st Bucalo); Aquino (23′ st De Clò), Lucero (42′ st Serri), Giorgetti (31′ st Interdonato); Esposito (39′ st Branca), Savoca Ruggeri (1′ st Cornazzani), Tabares (14′ st Martino), Bringas (39′ st Lanza), Savoca G. (14′ Jara); Ortiz Lopez (23′ st Herasymenko), Laplace (14′ st Mainardi). Allenatore: Campo.

Arbitro: Gemelli (Messina).

Reti: pt 31′ Ortiz Lopez (J), 35′ Provenzano, 38′ Russotto, 41′ Ceccarelli; st 13′ Russotto, 36′ Rosaia, 44′ Russo, 46′ Rosaia.