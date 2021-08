Palermo, si dimette manager della Rap

PALERMO – Si è dimesso Roberto Li Causi, direttore generale della Rap, l’azienda che si occupa della raccolta e smaltimento dei rifiuti a Palermo. Voci mai confermate, e sempre smentite, da tempo parlavano di incomprensioni tra il manager e l’amministratore unico dell’azienda Girolamo Caruso. In una nota l’amministratore spiega: “Apprendo con stupore che il dott. Li Causi abbia ‘sbattuto la porta’ come riportato da alcuni organi di stampa all’azienda. La realtà è ben diversa e necessita di precisazione nell’interesse dell’immagine della Rap e soprattutto di quella proprio del dott. Li Causi. Il confronto dialettico tra vertici aziendali sta nelle cose di aziende complesse dove l’emergenza e’ pane quotidiano. Il ruolo di direttore generale in una azienda come la Rap e’ fin troppo pesante e stressante, per cui e’ assolutamente comprensibile e giustificabile che un manager giovane, come Roberto Li Causi, opti per scelte diverse a parità di contributo professionale. Colgo l’occasione, come già fatto a titolo personale, di ringraziare il dott. Li Causi per il lavoro svolto augurandogli una fulgida carriera nel prossimo futuro”.

Intanto, i vigili del fuoco sono stati impegnati a spegnere diversi roghi di spazzatura che ormai da giorni sono accatastati non raccolti dalla Rap, la società che si occupa dello smaltimento dei rifiuti. Sono ancora diverse le centinaia di tonnellate di sacchetti non prelevati dopo l’ennesimo stop della raccolta.

I pompieri sono entrati in azione nel quartiere Borgo Nuovo, in via Bronte e in via Castellana, via Tiro a Segno anche a pochi passi dalla Missione di Biagio Conte e nella zona di via Oreto in via Orsa Maggiore. Nel corso della notte i vigili del fuoco sono stati impegnati anche a spegnere un incendio di macchia mediterranea nella zona di Monreale a Monte Caputo.