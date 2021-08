Era ricercato, ma spacciava in via Capo Passero

CATANIA – I carabinieri hanno arrestato un pregiudicato catanese di 22 anni, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale etneo. Il giovane pusher, già arrestato il 16 giugno ed il 19 luglio, poiché sorpreso a spacciare ogni tipo di sostanza stupefacente in via Capo Passero, relegato nell’ultimo episodio agli arresti domiciliari ed autorizzato dall’Autorità giudiziaria a presentarsi senza scorta all’udienza di convalida si era reso irreperibile.

I militari, avviate le ricerche, l’hanno beccato nuovamente a “lavorare” dinanzi il civico 119 di via Capo Passero. Bloccato e perquisito sul posto, è stato trovato in possesso di 48 dosi di marijuana, 65 euro in contanti e una ricetrasmittente collegata con le vedette poste a protezione della piazza di spaccio, che i militari erano riusciti ad eludere.

Ispezionando le aree limitrofe al civico 119, i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato, a carico di ignoti, due borse a tracolla contenenti complessivamente 143 dosi di cocaina, 57 dosi di marijuana, 12 dosi di crack, nonché 200 euro in contanti.