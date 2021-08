Volevano salvare l’uliveto: zia e nipote muoiono tra le fiamme

REGGIO CALABRIA – Volevano salvare il loro uliveto dalle fiamme: così una donna e il nipote, di 53 e 34 anni, sono morti a causa di un incendio a San Lorenzo, piccolo centro in provincia di Reggio Calabria, travolti dalle fiamme.

I cadaveri, completamente carbonizzati, erano all’interno dell’uliveto, vicino a un mezzo agricolo. L’incendio si è verificato nell’area del Parco nazionale d’Aspromonte, un affascinante polmone verde gravemente oltraggiato negli ultimi giorni da un numero impressionante di roghi.

La Procura di Reggio Calabria ha avviato un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità. Inchiesta che non potrà non riguardare anche le cause dell’incendio, sicuramente di origine dolosa. Anche se le speranze di individuare chi ha appiccato le fiamme, che si sono estese rapidamente, sono ben poche.