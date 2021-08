Sorpresi a bruciare rifiuti a San Giorgio

CATANIA – La polizia di Catania, grazie a una segnalazione, intorno alle 4 del mattino sono entrati in azione individuando e bloccando due persone che avevano appena appiccato il fuoco a dei rifiuti in via Del Falcetto, nel quartiere san Giorgio.

Entrambi gli uomini, uno di 32 e un pregiudicato di 34 anni, alla vista della volante hanno tentato di spegnere le fiamme e, su intimazione dei poliziotti, hanno poi provveduto a ripristinare lo stato dei luoghi. Sono stati denunciati per combustione illecita di rifiuti.

Se non fossero intervenuti gli agenti, il quartiere sarebbe stato nuovamente colpito da un nuovo devastante incendio ad appena una settimana dal rogo che ha causato ingenti danni anche ad abitazioni che, aggredite dalle fiamme, sono andate distrutte, lasciando nella disperazione i proprietari.