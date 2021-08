Siracusa: brucia resti potatura e provoca incendio

NOTO (SIRACUSA) – Un agricoltore è stato denunciato per procurato incendio per aver appiccato le fiamme nel suo campo e provocato il rogo che ha interessato un’area di circa 5 ettari e messo in pericolo alcune abitazioni sui monti Iblei, in provincia di Siracusa.

Dopo lo spegnimento dell’incendio da parte dei vigili del fuoco, gli investigatori sono tornati nell’area distrutta dalla fiamme e sono risaliti al punto d’origine, individuato in un frutteto di proprietà di un imprenditore siracusano.

L’uomo aveva raccolto in diversi punti i resti della potatura dandogli fuoco e abbandonando la zona per pranzo quando gli ultimi focolai erano ancora accesi. E così le fiamme, alimentate dal forte vento di libeccio, hanno raggiunto la collina e dato il via all’incendio.