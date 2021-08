Aci Castello, focolaio Covid in casa di riposo

ACI CASTELLO (CATANIA) – In aumento i casi Covid ad Aci Castello. Così come riferisce il sindaco Carmelo Scandurra su Facebook, il numero dei positivi è cresciuto notevolmente a causa del focolaio esploso in una casa di riposo in cui sono risultate contagiate 27 persone, 4 sono state ricoverate in ospedale e sono in discrete condizioni.

Tutti i 27 soggetti risultati positivi al Covid erano vaccinati con la seconda dose, 23 di questi sono in buono stato di salute e non presentano sintomi. I 4 soggetti ricoverati sono in discrete condizioni e, come confermano i medici del Cannizzaro e del San Marco dove sono ricoverati, non presentano particolari problemi e sintomi gravi grazie agli anticorpi sviluppati con il vaccino.

I 23 soggetti positivi sono stati separati prontamente dagli altri ospiti della struttura. A breve verranno eseguiti tamponi molecolari sia a coloro che sono risultati positivi che a 25 soggetti che con il test rapido sono risultati negativi.

Il sindaco rimane costantemente in contatto con il responsabile della struttura e con il commissario per l’emergenza Covid Pino Liberti per monitorare la situazione.

Inoltre, in questi weekend, il 7 e l’8 agosto, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, presso la struttura di via Napoli 20 (Cannizzaro – ex stazione ferroviaria) saranno disponibili tamponi rapidi gratuiti per i cittadini residenti.