Park maschile, eliminato Mazzara

Niente da fare per il siciliano Alessandro Mazzara, impegnato nel Park maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda lo skateboarding. Mazzara è stato eliminato nelle qualificazioni ottenendo la dodicesima posizione.

“Non sono in finale ma sono felice per i miei amici che ce l’hanno fatta, siamo tutti una grande famiglia – ha scritto Mazzara su Istagram -, ho pattinato a Tokyo dopo 20 giorni dal mio infortunio, quindi sono molto contento per come è andata, per me essere qui è già un sogno, complimenti a tutti grazie amici di famiglia e fisioterapista, Keep it real”.