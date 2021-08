Lavoratore in nero nell’autorimessa catanese

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno eseguito controlli in alcune autorimesse e autolavaggi nei quartieri Sanzio e Picanello per verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e lavoro sommerso.

In una di queste attività, in via Cagliari, i militari hanno denunciato la titolare, una catanese di 36 anni, per aver installato nei locali di lavoro un impianto di videosorveglianza senza l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.

Durante il controllo, i carabinieri hanno identificato i tre dipendenti dell’autorimessa verificando che uno di loro prestava la propria attività lavorativa in nero. Alla titolare è stata contestata una maxi multa di 3600 euro e disposta la sospensione dell’attività.

I militari, inoltre, hanno sorpreso in via Galatioto un catanese di 48 anni alla guida di un’auto sottoposta a sequestro e priva di copertura assicurativa. L’auto è stata sequestrata per la successiva confisca, mentre il conducente è stato denunciato.