Rubavano nei negozi: due catanesi denunciate

CATANIA – Una 41enne di Catania è stata denunciata dalla polizia per tentato furto aggravato; la donna aveva tentato di asportare alcuni capi di abbigliamento forzando le placchette anti-taccheggio da un noto negozio di via Etnea.

Per lo stesso reato è stata denunciata un’altra donna, residente a Catania, per aver asportato dagli scaffali di un supermercato ubicato in viale Vittorio Veneto alcune bottiglie di birra ed una confezione di caffè; la signora aveva superato le casse, ma è stata bloccata dal personale della vigilanza che ha chiesto l’intervento della polizia.

All’interno della borsa veniva rinvenuta altra merce che la donna aveva asportato poco prima da un altro supermercato ubicato in via D’Annunzio, per un valore complessivo di 94 euro.