Pusher recidivo arrestato a San Cristoforo

CATANIA – Un catanese di 29 anni (D. V. queste le sue iniziali) è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. I “Falchi” della Squadra mobile stavano effettuando un servizio di controllo nel rione di San Cristoforo quando la loro attenzione è stata attirata da uno strano movimento in via Colomba.

Ad insospettirli è stato un uomo che dopo essere uscito di casa è tornato frettolosamente indietro. L’appartamento era in uso ad un ventinovenne, coinvolto nel blitz “Colomba” che aveva disarticolato il fortino dello spaccio. D. V. era stato scarcerato da pochi mesi.

La perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire all’interno della stanza in uso al pregiudicato uno zaino, dov’era occultato un panetto di oltre un chilo di cocaina pura unitamente ad altre confezioni confezionate in sottovuoto per un peso complessivo di più di 1600 grammi complessivi nonché svariato materiale per pesare la droga.

La sostanza stupefacente avrebbe fruttato decine se non centinaia di migliaia di euro.