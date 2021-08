“Nord-Sud”, altro tratto Anas diventa realtà

E’ stato aperto al traffico, questa mattina, un nuovo tratto ammodernato dell’itinerario Nord-Sud, Santo Stefano di Camastra-Gela. Il nuovo tratto, di lunghezza pari ad un chilometro, ricade nell’ambito del lotto denominato “B4a”, che prevede l’ammodernamento della Strada statale 117 “Centrale Sicula” dal km 25 al km 32. Il lotto, che in configurazione ammodernata vedrà ridurre la propria estensione complessiva da 7,000 km a 6,100 km, prevede un investimento complessivo pari a 54 milioni di euro e lo stato di avanzamento lavori, comprensivi di un precedente appalto, è giunto all’83%.

Come per il lotto B4b da 6,700 km – aperto al traffico il 25 giugno dello scorso anno – e come per i primi 1300 metri del lotto B4a – aperti al traffico il mese successivo – gli interventi in corso prevedono l’adeguamento della ​sezione stradale, che precedentemente presentava una larghezza di 6,5 metri, all’ampiezza di 9,5 metri, come previsto dalle attuali norme per le strade di categoria C2.

Previsto il miglioramento dell’andamento plano-altimetrico del tracciato, con nuovi tratti in variante e con l’eliminazione delle curve a raggio ridotto che caratterizzano la sede stradale storica. L’apertura del nuovo tratto, in prosecuzione dei tratti ammodernati, porta a nove i chilometri consecutivi di nuovo tracciato ammodernato.