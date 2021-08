L’Italia resta senza squadre

Disfatta azzurra negli sport di squadra alle Olimpiadi di Tokyo.

Dopo il basket e la pallavolo maschile, anche la pallavolo femminile e la pallanuoto maschile sono state eliminate ai quarti di finale, entrambe dalla Serbia.

Nel volley donne, le azzurre sono state nettamente sconfitte dalle campionesse del mondo in carica per tre set a zero (25-21, 25-14, 25-21 i parziali).

Altrettanto perentorio il crollo nella pallanuoto. Il Settebello allenato dal ct siciliano Sandro Campagna, detentore del titolo iridato, ha ceduto alla Serbia per 10-6 (5-2; 4-1; 0-1; 1-2) in una gara senza storia.