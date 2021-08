Discarica abusiva sequestrata nel Catanese

BIANCAVILLA (CATANIA) – Una discarica abusiva di 150 metri quadrati è stata scoperta e sequestrata dalla polizia provinciale nel territorio di Biancavilla.

L’area, in contrada Scirfi, è stata individuata insieme con l’Asp durante una ispezione, scaturita da una segnalazione, per verificare il luogo da dove avviene la captazione illecita di acque nere, provenienti dalla condotta fognaria, utilizzate per la coltivazione di agrumi e ortaggi, a danno della salute pubblica.

Gli agenti hanno trovato materiale organico, metallo, cassette per la frutta, sterpaglia, imballaggi in plastica varia e una pedana di succhi di frutta confezionati in bottigliette pronta per essere bruciata e diverse aree dove già altro materiale era stato incenerito.