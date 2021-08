Oro nella vela: c’è un po’ di Sicilia

Il Circolo velico Kaucana porta benissimo. Caterina Banti e Ruggero Tita, che hanno preparato la propria spedizione olimpica proprio lungo la costa iblea, nelle acque antistanti il porto turistico di Marina di Ragusa, hanno regalato in queste ore all’Italia la quinta medaglia d’oro a Tokyo 2020.

Nella Medal race dei Nacra 17, uno degli eventi olimpici della vela, il duo azzurro chiude al sesto posto, conquistando i punti necessari per conquistare il metallo più prezioso. Gli unici avversari per l’oro, i britannici Gimson-Burnet, concludono davanti ma soltanto al quinto posto, insufficiente per la rimonta in classifica: è l’Italia a far festa.

“E di certo facciamo festa anche noi – sottolinea il presidente del Cvk, Pippo Causapruno -: possiamo dire che c’è un po’ di ragusanità nel prestigioso titolo olimpico conquistato dai catamarani Nacra 17 a Enoshima. Ricordiamo che gli equipaggi si sono allenati per quasi tre mesi qui a Marina di Ragusa, ospitati dal nostro circolo. Una medaglia d’oro, dunque, che sentiamo anche nostra per il piccolo contributo che abbiamo cercato di dare”.