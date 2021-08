“Sgravi fiscali ai catanesi colpiti dagli incendi”

CATANIA – Per chi è stato colpito dagli incendi “predisporremo degli sgravi fiscali in riferimento ai tributi di competenza comunale e andremo a elargire un contributo straordinario per gli affitti”. Il sindaco di Catania Salvo Pogliese annuncia gli aiuti per i cittadini che hanno subìto le devastazioni dei roghi.

“Il Comune è al lavoro per impedire che quanto accaduto possa ripetersi e contenere il rischio che comunque è quello di una situazione emergenziale. Siamo in presenza di eventi assolutamente eccezionali in un contesto altrettanto eccezionale”, ha aggiunto a margine del vertice straordinario con la protezione civile convocato dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci.