Pazzo Covid: in Sicilia il tasso si dimezza

Sono 262 i nuovi casi di Covid in Sicilia, un numero in netto ribasso rispetto a quelli dei giorni scorsi (ieri 581). Pochi i test effettuati nelle ultime 24 ore, 7.718, con il tasso di positività che scende dal 6,2 al 3,3%.

Tre i morti, 129 i guariti. Negli ospedali sono ricoverate 354 persone (+26), delle quali 34 in terapia intensiva (+1).

Questo il dettaglio dei nuovi contagiati per provincia: 75 a Palermo, 72 a Caltanissetta, 40 a Catania, 35 a Siracusa, 20 a Enna, 13 a Trapani, 6 a Messina, 1 ad Agrigento, 0 a Ragusa.

In tutta Italia sono 3.190 i nuovi positivi. Ieri erano stati 5.321. Ventitre le vittime in un giorno (ieri erano state 5). Effettuati 83.223 test (ieri 167.761), il tasso di positività è del 3,8 %, in aumento rispetto al 3,2% precedente.

I casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.358.533, i morti 128.088. I dimessi e i guariti sono 4.137.428, con un incremento di 1.498 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 93.017, in aumento di 1.667 unità nelle ultime 24 ore.

Sono 249 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 19 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 25 (ieri erano 22). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari tornano sopra i duemila: sono 2.070 (116 in più rispetto a ieri).