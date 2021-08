Palermo: spara all’ex, i vicini lo aggrediscono

PALERMO – Colpi di pistola in via dell’Airone, nel quartiere Falsomiele a Palermo, in un residence, al civico 5. Tre persone sarebbero ferite. E’ intervenuta la polizia. Tre ambulanze hanno trasportato i feriti negli ospedali Civico e Policlinico.

Vittime principali una donna di 49 anni, ferito anche un cugino di 24 anni che sarebbe intervenuto in suo soccorso. Alla scena hanno assistito diversi residenti del residence che hanno lanciato oggetti contro l’uomo armato, colpendolo e ferendolo.

Secondo quanto si apprende, l’uomo, cinquantenne, sarebbe arrivato nel residence armato di pistola con il silenziatore, sparando alle gambe della 49enne. Tra i due ci sarebbe stata un relazione in passato. In soccorso della vittima è arrivato il cugino, anche lui sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi, riportando una ferita al femore.

Alcuni testimoni, sentendo le urla della donna e gli spari, avrebbero accerchiato l’aggressore, picchiandolo alla testa, al torace e alle gambe. I sanitari del 118 e gli agenti di polizia delle volanti lo hanno trovato privo di sensi.

Proprio l’aggressore sembra avere avuto la peggio, è l’unico ricoverato nell’ospedale Civico con la prognosi riservata e con gravi traumi ed è piantonato. Per eseguire la Tac è stato accompagnato da alcuni poliziotti.

La donna ha delle ferite alle gambe, così come il cugino. Sono stati ricoverati in chirurgia per essere sottoposti a un intervento chirurgico. Gli agenti della squadra mobile stanno sentendo i testimoni.