Corruzione: un altro processo per Sammartino

CATANIA – Il deputato regionale di Italia Viva Luca Sammartino è stato citato in giudizio dalla Procura di Catania e dovrà affrontare un nuovo processo per corruzione elettorale. Non gli è stata contestata l’aggravante mafiosa.

La data fissata è quella del 7 gennaio 2022 davanti alla quarta sezione penale del tribunale in composizione monocratica. La notizia è riportata stamane sul quotidiano La Sicilia di Catania.

Sammartino, in transito verso la Lega, a conclusione delle indagini e senza passare dal gup – scrive ancora il quotidiano – è imputato in veste di candidato alle elezioni regionali del 2017 perché avrebbe offerto a Calogero Lucio Brancato, presunto esponente del clan Laudani, anch’egli citato in giudizio, alcune utilità in cambio del proprio voto e di quello dei suoi familiari.

Il processo scaturisce dall’inchiesta Report nei confronti di 35 indagati a vario titolo legati al boss dei Laudani Orazio Scuto. La posizione di Sammartino, destinatario nel dicembre 2020 di un avviso di conclusione delle indagini, era stata stralciata dal troncone principale del processo.

Il 2 dicembre 2021 comincerà a carico di Sammartino e di altri 6 fra consiglieri e assessori comunali del Catanese un processo per corruzione elettorale in occasione delle politiche del 2018 e delle regionali del 2017.