Canoa: Burgo in semifinale

TOKYO – Comincia con il piede giusto il cammino della nazionale di canoa velocità ai Giochi Olimpici di Tokyo. Nel bacino del Sea Forest Waterway il 23enne siracusano Samuele Burgo ha ‘bagnato’ il suo debutto olimpico conquistando il pass per le semifinali.

Nel K1 1.000 metri Samuele Burgo è costretto a un turno extra dopo aver chiuso con il tempo (3.43.746) la sua batteria. Nei quarti di finale, grazie a un eccezionale recupero nella seconda parte di gara, il 23enne siracusano ferma il cronometro sul tempo di 3.45.993, superando il russo Roman Anoshkin (2.46.576) al secondo posto e qualificandosi per la semifinale. Miglior tempo per il belga Artuur Peters in 3.45.715.