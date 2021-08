Fa caldo, a Palermo caos per blocco vaccini dalle 11 alle 20

PALERMO – Il blocco di vaccini e tamponi dalle 11 alle 20 sta provocando caos e disagi nell’hub della Fiera del Mediterraneo a Palermo. Lunghe file si sono registrate nella notte facendo rivedere le scene di assembramenti che da mesi non si registravano più nella struttura gestita dall’ufficio del commissario Covid per la provincia di Palermo, Renato Costa.

“Riducendo le ore di apertura per via del caldo – dice il commissario Costa – le file sono la normale conseguenza”. I vaccini, in questi giorni, verranno somministrati dalle 8 alle 11 con ultimo ingresso alle 10.15 e dalle 20 a mezzanotte, ultimo ingresso alle 23.15.

Anche stamattina file interminabili pure per effettuare i tamponi. Anche per i test si fanno dalle 8 alle 11, con ultimo ingresso alle 10.15 per evitare le ore più calde. E all’orario di chiusura erano ancora tanti gli automobilisti in coda che, non riuscendo a entrare entro l’orario limite, sono stati costretti a tornare a casa.