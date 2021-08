Domenica di fuoco in Sicilia

Ancora incendi in Sicilia. A Palermo e provincia, con la temperatura che ha toccato i 40 gradi, le squadre – raddoppiate – dei vigili del fuoco e della forestale sono impegnate in una ventina di fronti: a Camporeale, a Corleone dove sono minacciate alcune aziende agricole, a Valledolmo dove le fiamme stanno creando non poche apprensioni ai residenti di alcune abitazioni, a Castronovo di Sicilia nei pressi di un motel, a Trabia, Belmonte Mezzagno e Villafrati nella zona della statale Palermo-Agrigento.

Da tre giorni vari fronti di fuoco tengono impegnati i vigili del fuoco e le squadre della Protezione civile in diversi paesi delle Madonie. Gli incendi hanno attaccato soprattutto le aree boschive del parco: da Polizzi Generosa a Collesano, da Petralia Soprana a Castelbuono.

Le fiamme sono arrivate anche nella zona montuosa in cui si trova l’anfiteatro naturale della Quacella, che si estende a semicerchio da monte Mufara a monte Quacella. È un’ampia area di grande fascino e di forte richiamo naturalistico.

Da tre notti si vivono fasi drammatiche per il gran numero di focolai attivati da mani criminali che i canadair e i mezzi della Protezione civile cercano di domare. Ma quando se ne spegne uno ne nascono altri. È una ferita grave per le risorse naturali e le bellezze uniche del parco.

A Petralia Soprana il fuoco è divampato per due notti giungendo fino a ridosso della miniera di salgemma nella zona di Raffo. “Si prova un grande dolore – dice il sindaco di Polizzi Generosa, Gandolfo Librizzi – nell’assistere con senso di impotenza all’aggressione delle fiamme. Tutti abbiamo il dovere di difendere e proteggete il nostro patrimonio. Va anche detto grazie a chi è stato impegnato per domare i roghi e l’incendio che ha devastato la montagna che domina la vallata di Polizzi”.

E un vasto incendio è divampato a Enna bassa e sta minacciando abitazioni e una sede dell’università Kore che ospita la facoltà di Ingegneria, alcuni impianti e la palestra di Scienze motorie. Le fiamme sono alimentate dal vento caldo che soffia sulla città e la presenza di sterpaglie. L’ateneo ha consegnato ai vigili del fuoco i telecomandi dei cancelli della struttura per permettere ai vigili del fuoco, sovraccarichi di richieste di soccorso, di potere intervenire.

Nel Catanese, a causa di un incendio lungo i versanti ai margini della strada, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la statale 417 “di Caltagirone”, nei pressi del km 60 a Belpasso, in provincia di Catania. Il traffico al momento viene deviato. Sono presenti vigili del fuoco e forze dell’ordine oltre alle squadre di Anas.