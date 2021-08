Covid, ricoveri in aumento in Sicilia

Sono 581 i nuovi casi di Covid in Sicilia, in netta diminuzione rispetto ai 901 di ieri. Ma sono più che dimezzati i tamponi effettuati, 9.282 contro i 20.610 di ieri, dato che fa schizzare il tasso di positività dal 4,3% al 6,2%.

L’Isola è oggi quarta in Italia per contagi giornalieri, dietro a Lazio, Toscana ed Emilia Romagna.

Nessuna vittima registrata, mentre i guariti quotidiani sono 32. Negli ospedali sono ricoverate 328 persone (+22), delle quali 33 in terapia intensiva (+2).

Questa la suddivisione dei nuovi contagiati per provincia: 109 a Catania, 106 a Palermo, 73 a Ragusa, 72 a Siracusa, 67 a Messina, 62 a Trapani, 58 a Caltanissetta, 34 ad Agrigento, 0 a Enna.

In Italia sono 5.321 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 6.513). Sono invece 5 le vittime in un giorno (ieri erano state 16).

Sono 167.761 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 264.860). Il tasso di positività è del 3,17%, in netto aumento rispetto al 2,4% di ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva con il Covid sono 230, 16 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 22. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.954, 103 in più rispetto a ieri.

I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.355.348, i morti 128.068. I dimessi e i guariti sono invece 4.135.930, con un incremento di 1.250 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 91.350, in aumento di 4.065 unità nelle ultime 24 ore.