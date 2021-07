Covid: i dati di Palermo e Ragusa fanno paura

Sono 901 i nuovi casi di Covid in Sicilia, un numero in crescita rispetto ai 724 di ieri. L’Isola torna così in testa in Italia per contagi giornalieri, ma l’aumento è legato al maggior numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, 20.610, quindi il tasso di positività scende dal 5,4 al 4,3%.

Dall’inizio dell’epidemia ci sono stati 6.047 morti (+4), mentre i guariti quotidiani sono 222. Negli ospedali sono ricoverate 306 persone (+8), delle quali 31 in terapia intensiva (+1).

Questa la suddivisione dei nuovi contagiati per provincia: 257 a Palermo, 219 a Ragusa, 140 a Catania, 96 ad Agrigento, 61 a Caltanissetta, 56 a Trapani, 37 a Messina, 18 a Siracusa, 17 a Enna.

In tutta Italia sono 6.513 i nuovi positivi. Ieri erano stati 6.619. Sedici le vittime in un giorno, due in meno rispetto a ieri. Effettuati 264.860 test (ieri 247.486), il tasso di positività è del 2,4%, in lieve calo rispetto al 2,67% di ieri.

I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.350.028, i morti 128.063. I dimessi e i guariti sono 4.134.680, con un incremento di 2.170 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 87.285, in aumento di 4.323 unità nelle ultime 24 ore.

Sono 214 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 13 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 25. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.851, 39 in più rispetto a ieri.