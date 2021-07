Catania: eco-punti mobili Dusty, cambiano gli orari

CATANIA – Cambiano da lunedì 2 agosto gli orari di accesso dei quattro eco-punti mobili Dusty dislocati nei quartieri Nesima, San Cristoforo, S. Giuseppe La Rena e Cibali/Borgo-Sanzio.

Per fronteggiare il progressivo aumentare delle temperature, infatti, l’Amministrazione comunale di Catania ha autorizzato la variazione oraria che resterà vigente sino a giovedì 30 settembre.

Tutti e quattro gli eco-punti di raccolta anticipano di un’ora i consueti orari che saranno aperti per il conferimento dell’utenza dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 13.30, e non più dalle 8.30 alle 14.30.

Restano invariate le modalità dei conferimenti. Nei due eco-punti di via Ala/via Cesare Beccaria (quartiere Cibali/Borgo-Sanzio) e di via Amerigo Vespucci (S. Giuseppe La Rena, ex mercato ortofrutticolo), sarà possibile conferire dal lunedì al venerdì i rifiuti ingombranti voluminosi (divani, poltrone, materassi, ecc.), i piccoli scarti edili dovuti a costruzione o demolizione, e gli sfalci di potatura (erba da giardino, piccole potature di siepi, rami secchi, residui vegetali da pulizia dell’orto e fiori recisi). Nelle giornate di lunedì e venerdì si potranno smaltire anche carta e

cartone, plastica, e vetro.

Lo stesso orario (dalle 7.30 alle 13.30) è valido anche per gli altri eco punti operativi nelle vie Ameglio (Nesima) e Santa Maria della Catena (San Cristoforo) dove sarà possibile conferire i rifiuti ingombranti voluminosi, i piccoli scarti edili e gli sfalci di potatura. In questi due eco-punti di raccolta si potranno smaltire anche carta e cartone, plastica e vetro nelle giornate di martedì e di giovedì. In nessuno dei quattro eco-punti mobili di raccolta è possibile conferire la frazione organica.

Non subiranno modiche gli orari di accesso dei due Centri comunali di raccolta (Ccr), siti nelle vie Maria Gianni angolo via Galatioto (quartiere Picanello) e viale Tirreno (quartiere San Giovanni Galermo), accessibili alla cittadinanza tutti i giorni dal lunedì al venerdì (dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18), e il sabato mattina (dalle 9 alle 13). La domenica il Ccr è chiuso.