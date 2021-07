Aumento di contagi tra maschi under 40: è l’effetto degli Europei

ROMA – Aumento dei contagi a luglio in Italia, soprattutto tra i maschi under 40, per effetto degli Europei di calcio.

Secondo l’analisi contenuta nell’ultimo report di aggiornamento ‘Epidemia Covid’ dell’Istituto superiore di sanità, “a partire da fine giugno l’incidenza nei maschi di età compresa fra i 10 e i 39 anni risulta essere sempre maggiore rispetto a quella osservata nelle femmine. Verosimilmente tale andamento può essere dovuto a cambiamenti comportamentali transitori, ad esempio feste e assembramenti per gli Europei di calcio”.