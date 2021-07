Grosso incendio a S. Giorgio, residenti evacuati. Quasi 70 roghi nella provincia di Catania

CATANIA – Un grosso incendio sta interessando il quartiere catanese di San Giorgio. Situazione particolarmente critica in via delle Banane, le fiamme lambiscono le abitazioni e i residenti sono stati fatti evacuare (foto di Legambiente).

Emergenza anche in via del Frantoio. Sul posto vigili del fuoco di Catania e Acireale, in azione anche mezzi aerei. Diversi i feriti e le persone colte da malore.

La situazione è grave in tutta la provincia, attanagliata da ondate di calore e forte vento: quasi 70 le richieste di interventi per incendi di vegetazione e sterpaglie. Oltre 30 nella zona di Catania, 15 tra Paternò, Ragalna e Biancavilla, 14 nel Calatino, 6 tra Acireale e Giarre.

FOTO