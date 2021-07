Covid: in Sicilia 4 morti e 200 guariti

Sono 724 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 5 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 13.233 test, quindi il tasso di positività è del 5,4%, in aumento rispetto al 5,1 di ieri.

Quattro i morti, 200 i guariti. Negli ospedali sono ricoverate 298 persone (+2), delle quali 30 in terapia intensiva (+1).

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 177 a Palermo, 141 a Messina, 112 a Catania, 94 ad Agrigento, 88 a Caltanissetta, 73 a Trapani, 29 a Siracusa, 10 a Enna, 0 a Ragusa.

In tutta Italia sono 6.619 i nuovi positivi. Ieri erano stati 6.171. Sono 18 le vittime del virus in un giorno, mentre ieri erano state 19. Effettuati 247.486 test (ieri 224.790), il tasso di positività è del 2,67%, in leggero calo rispetto al 2,7% di ieri.

I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.343.519, i morti 128.047. I dimessi e i guariti sono 4.132.510, con un incremento di 2.117 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 82.962, in aumento di 4.478 unità nelle ultime 24 ore.

Sono 201 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 20. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.812, 82 in più rispetto a ieri.