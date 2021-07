Vaccino anti Covid agli agofobici

MESSINA – “Incredibile, non ho sentito alcunché”. Così la giovane messinese Anna sulla somministrazione del vaccino con il Nfit, siringa senza ago che inocula ad alta velocità nel braccio, in pochi attimi e senza dolore, il siero.

Il dispositivo medico, adatto soprattutto agli ‘agofobici’, denominato Comfort-in, già certificato dall’Unione Europea e utilizzato per altre patologie, è stato utilizzato per la prima nel Continente per la somministrazione di un vaccino anti Covid nell’hub Fiera di Messina.



“La Città dello Stretto – ha detto Alberto Firenze, commissario per l’emergenza Covid – diventa pioniera di un nuovo sistema di inoculazione delle dosi vaccinali. Un modo per convincere le persone che temono la puntura ad aderire alla campagna vaccinale che ormai ha raggiunto numeri e traguardi importanti, specialmente nella provincia di Messina. Oggi c’è un motivo in più per ricevere il vaccino. Il vaccino senza ago in un primo momento sarà possibile farlo nell’hub Fiera, ma poi lo estenderemo anche in altri punti”.

Comfort-in elimina totalmente l’ago e consente una somministrazione intramuscolare con un assorbimento totale della sostanza: Messina è la prima città d’Europa ad applicare il metodo già sperimentato in Usa, Australia e India.

“Nello specifico il dispositivo si avvale di una siringa monouso detta nozzle sterile e senza ago appunto – ha spiegato Arturo Maravigna, responsabile dell’azienda Gamastech che ha l’esclusiva del Confort-in per tutta l’Europa – in grado di lanciare un getto ad alta velocità nel braccio sostituendo la tradizionale puntura attraverso un microforo di 0,15 mm che proietta il farmaco nel corpo umano in meno di 100 millisecondi. Comfort-in è nato per somministrazioni sub-cutanee o intramuscolari di sostanze medicamentose e garantisce semplicità d’uso, sicurezza, velocità ed efficacia”.