Sicilia, tasso di positività scende ancora

Sono 627 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 191 in più rispetto a ieri. Ma nelle ultime 24 ore sono stati effettuati il doppio dei test, 22.766 (ieri 11.375), con il tasso di positività che scende dal 3,8% al 2,7%. La regione è quarta in Italia per nuovi contagi giornalieri dietro Lazio, Lombardia e Toscana.

Sei i decessi causati dal virus, 186 i guariti. Negli ospedali sono ricoverate 289 persone (+25), delle quali 26 in terapia intensiva (-4).

Sul fronte del contagio nelle singole province ci sono Palermo con 139 casi, Catania con 116, Caltanissetta 104, Agrigento 93, Ragusa 68, Enna 43, Siracusa 33, Trapani 28, e Messina 2.

In Italia sono 5.696 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 4.552). Sono invece 15 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 24.

I tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore sono 248.472 (ieri erano stati 241.890). Il tasso di positività è del 2,3%, in aumento rispetto all’1,9% di ieri.

Sono 183 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 6 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 9 (ieri 16). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.685, 74 in più rispetto a ieri.

I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.330.739, mentre oggi i morti hanno superato i 128 mila (128.010). I dimessi e i guariti sono invece 4.128.568, con un incremento di 1.827 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 74.161, con un incremento di 3.851 unità nelle ultime 24 ore.