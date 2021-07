Incendi, strade statali off limits nel Palermitano

Emergenza incendi anche in Sicilia con le alte temperature e la vegetazione incolta che favoriscono l’avanzata delle fiamme. Mentre si contano i danni, ingenti, nel Trapanese, un vasto incendio sta creando pesanti disagi sulla strada statale 120 “Dell’Etna e delle Madonie”.

Il traffico è provvisoriamente bloccato in entrambe le direzioni a Geraci Siculo per la presenza di un incendio nelle adiacenze della sede stradale.

Oltre alle squadre dei Vigili del fuoco è sul posto il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione. Per lo stesso motivo, la chiusura si è resa necessaria per la strada statale 624 “Palermo-Sciacca”, il traffico è provvisoriamente bloccato in entrambe le direzioni all’altezza di San Cipirello per la presenza di un incendio in scarpata.