Sicilia, si sgonfia il tasso di positività

Sono 436 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia. Ieri erano stati 457. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 11.375 test, con il tasso di positività che scende dal 7,1 al 3,8%.

Sei i decessi causati dal virus, poco meno di 300 i guariti. Negli ospedali sono ricoverate 264 persone (+20), delle quali 30 in terapia intensiva (+2).

Sul fronte del contagio nelle singole province ci sono Agrigento con 120 casi, Catania con 76, Messina 63, Caltanissetta 56 Trapani 55, Palermo 39, Siracusa 14, Enna 11, e Ragusa 2.

In tutta Italia sono 4.522 i nuovi positivi. Ieri erano stati 3.117. Sono 24 le vittime in un giorno, ieri erano state 22. Effettuati 241.890 test (ieri 88.247), il tasso di positività è dell’ 1,9%, in calo rispetto al 3,5% di ieri.

I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.325.046, i morti 127.995. I dimessi e i guariti sono 4.126.741, con un incremento di 2.418 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 70.310, in aumento di 2.074 unità nelle ultime 24 ore.

Sono 189 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 16 (ieri 11). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.611, in aumento di 99 rispetto a ieri.