Settimana bollente in Sicilia

Italia spaccata in due tra nubifragi al Nord e forte ondata di caldo al Centro Sud con picchi di 38-40° per diversi giorni. Le aree del Nord più duramente colpite in questi giorni dal maltempo sono Piemonte e Lombardia.

Nel frattempo al Centro Sud farà molto caldo praticamente per tutta la settimana, a causa dei venti in arrivo dal Nord Africa, decisamente roventi. Picchi di 38-40° sono attesi per giorni sulle zone interne del Sud, anche superiori sulla Sicilia, ma fino a 37-39° pure sulle aree interne del Centro, specie Lazio, Umbria e Abruzzo.

Qualche grado in meno lungo le coste ma afa alle stelle, così come nelle grandi città, dove si soffrirà anche in tarda sera e in prima nottata. Le temperature percepite potranno così superare anche i 38°.

Inoltre fino a mercoledì avremo cieli spesso lattiginosi, giallognoli, o a tratti nuvolosi, anche per via della sabbia in sospensione richiamata dal deserto, cosa che tra l’altro potrà favorire anche qualche locale breve piovasco o isolato temporale, non certo rinfrescante.