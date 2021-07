Catania, “porta a porta” in centro storico

CATANIA – Partirà lunedì 2 agosto la nuova fase di estensione della raccolta differenziata “porta a porta” nel centro storico della città di Catania.

Dopo l’avvio nel quartiere della Civita, il servizio – gestito da Dusty su disposizione dell’Amministrazione comunale – interesserà anche l’area del mercato della “Fera ‘o Luni”, il tratto di via Etnea racchiuso tra piazza Stesicoro e l’incrocio con viale XX Settembre, e le centralissime vie della movida catanese che da qui si diramano. Un’area dove si contano circa 1.500 utenze domestiche e non.

La novità più importante sarà la distinzione tra le vie in cui la raccolta sarà effettuata in orari diurni e quelle in cui si svolgerà nelle ore notturne. Pertanto gli orari di esposizione dei rifiuti saranno i seguenti:

ZONA DIURNA: dalle 5.00 alle 8.00 per le utenze domestiche, e dalle 2.00 alle 4.00 di notte per quelle non domestiche in corso Sicilia (da via Giacomo Puccini a piazza Stesicoro), piazza Stesicoro, via Battiati, via Buccheri, via Carbone, via Caronda (da viale XX Settembre a via Umberto), via Costarelli, via Giuseppe De Felice (da via Grotte Bianche a via Caronda), via Del Ritiro, via Del Toscano, via Diana, via Etnea (da piazza Stesicoro a viale XX Settembre), via Gemmellaro, via Pacini (da via Etnea a via Al Carmine), via Redentore, via Romeo, via Santa Filomena, via Sciuto, via Sisto, via Umberto I (da via Guglielmo Oberdan a via Etnea), via Zaccà Rosalia.

ZONA NOTTURNA: dalle 20.00 alle 22.30 per le utenze domestiche e commerciali in piazza Carlo Alberto, piazza Grenoble, piazza Giuseppe Sciuti, via Al Carmine, via Andrea Viglia, via Candio, via Cosentino (da via Giacomo Puccini a via Luigi Castiglione), via Filippo Corridoni, via Giacomo Puccini (da corso Sicilia a via Cosentino), via Galvagna, via Gessai, via Giordano Bruno (da via Guglielmo Oberdan a via Cosentino), via Giuseppe Verdi (da via Guglielmo Oberdan a piazza Carlo Alberto), via Grotte Bianche (da via Umberto I a via Giuseppe Verdi), via Luigi Capuana (da via Vanasco a via Grotte Bianche), via Luigi Castiglione (da via Cosentino a via Teocrito), via Luigi Rizzo (da corso Sicilia a via Cosentino), via Pacini (da via Filippo Corridoni a piazza Carlo Alberto), via San Gaetano alla Grotta, via Santa Caterina, via Santa Maria di Betlem, via Spampinato, via Teocrito, vico Papa, vicolo Falcato.

Il piano d’intervento prevede in tutta l’area interessata anche la rimozione dei contenitori stradali nel quartiere, e attività di informazione e comunicazione verso i cittadini. Gli operatori e i volontari Dusty da giorni hanno già avviato la distribuzione dei volantini e del calendario settimanale di raccolta dove sono specificati orari e modalità di esposizione dei rifiuti.

L’assessore comunale all’Ecologia Fabio Cantarella rende noto che «i sacchi non conformi, cioè che contengono rifiuti non separati correttamente, non verranno ritirati e pertanto comporteranno sanzioni per i trasgressori, sia nel caso di utenze domestiche che commerciali».

Punti di ritiro dei kit per gli utenti ancora sprovvisti

Per gli utenti che ancora non fossero in possesso dell’apposito kit di mastelli per la raccolta differenziata, Dusty ha allestito fino al 31 luglio due punti di ritiro secondo i seguenti orari: in via Etnea (angolo via Caronda) dalle 8.30 alle 13.30; e in piazza Carlo Alberto dalle 16.00 alle 19.30. Per ritirare il kit sarà necessario esibire l’avviso ricevuto di mancata consegna, un documento valido d’identità e il codice fiscale.

Canali di assistenza

Per ulteriori informazioni e chiarimenti sono attivi i seguenti canali di assistenza: numero verde 800.164.722 per telefonate da rete fissa; numero bianco 095.29.38.520 per chiamate da cellulare; e il sito web dusty.it/catania.