Un po’ turisti, un po’ rapinatori: presi 2 catanesi a Lipari

LIPARI (MESSINA) – Nella nottata tra sabato e domenica i carabinieri hanno arrestato a Lipari due uomini, originari della provincia di Catania, il 26enne L. A. e il 29enne L. A., entrambi già noti alle forze dell’ordine, per un’aggressione in via Giuseppe Garibaldi.

I due giovani, in vacanza sull’isola, avrebbero chiesto del denaro ad altrettanti residenti e al loro rifiuto li hanno colpiti con calci e pugni e con i cocci di un calice di vetro infranto trovato in strada, provocandogli delle ferite.

Sulla base delle descrizioni fornite dai passanti, i carabinieri hanno rintracciato e bloccato i due aggressori nelle vicinanze della tentata rapina.