Daniele Garozzo a caccia dell’oro

A Tokyo 2020 l’acese Daniele Garozzo è nella semifinale olimpica di fioretto maschile. Nei quarti di finale, l’italiano (medaglia d’oro a Rio 2016) ha sconfitto il francese Lefort per 15-10. Negli ottavi sono stati eliminati a sorpresa Alessio Foconi, numero 2 del seeding, superato 15-3 da Cheung (Hong Kong) e Andrea Cassarà, sconfitto 15-13 dall’egiziano Hamza.

Lo schermidore acese, poco prima di mezzogiorno, se la vedrà contro il giapponese Takahiro Shikine, per dare l’assalto alla finalissima per l’oro. Grande l’attesa soprattutto nella sua Acireale, dove molti bar e ritrovi sono sintonizzati per assistere alla prova del campione siciliano. Appuntamento alle 11.50.