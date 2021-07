Francesi positivi a Catania. Razza: “Noi i turisti li curiamo”

CATANIA – “Noi abbiamo in questo momento in cura tantissimi turisti che sono ricoverati anche nei Covid Hotel messi a disposizione dalla Regione”.

L’assessore alla salute della Regione siciliana Ruggero Razza sottolinea che “non in tutte le parti del mondo viene data accoglienza ai turisti come accade in Sicilia, dove tutti coloro che come ieri accaduto ad alcuni francesi che a Catania sono risultati positivi, anche se asintomatici”.

“Sono isolati a carico della Regione in un Covid Hotel – conclude – perché il messaggio di accoglienza in piena estate a chi ci raggiunge per ragioni di turismo deve fare il paio con una attività assistenziale che sia adeguata”.