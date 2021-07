Daniele Garozzo c’è. Lo schermidore acese, oro olimpico a Rio 2016, tirerà ancora per l’oro nel fioretto maschile individuale a Tokyo 2020. In semifinale, il campione siciliano ha battuto il giapponese Shikine con il punteggio di 15-9 al termine di una prova convincente e sempre condotta con autorità. L’appuntamento con la storia è fissato alle 14.10 per la finale che vale l’oro olimpico.

