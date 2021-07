Catania si converte al verde

CATANIA – Il rilascio della certificazione verde ha determinato a Catania una nuova impennata delle prenotazioni dei vaccini: il solo hub di via Forcile ha chiuso ieri con circa 530 prime dosi di cui 120 open.

Da qualche giorno il rapporto prime-seconde dosi si è invertito, con il 70% di prime dosi e il 30% di seconde dosi. L’effetto green pass è evidente: il numero verde (800775375) è stato preso d’assalto dagli utenti che necessitano di informazioni. “Per superare eventuali difficoltà o disservizi – informa Pino Liberti, commissario per l’emergenza Covid di Catania – abbiamo disposto il potenziamento del servizio, grazie all’ausilio di un gruppo di informatici che da ieri provvede a rilasciare il green pass a quanti ne hanno fatto richiesta all’ufficio commissariale”.

Sono 144 le richieste pervenute nella giornata di ieri e tutte già elaborate: 89 green pass sono già stati inviati per mail agli interessati, 14 presentavano errori formali che sono stati corretti e verranno quindi inviati dal sistema nelle 48 ore dalla richiesta. Per 41 green pass vanno ricontattati gli utenti. Nello specifico si tratta di informazioni non complete, non aventi diritto alla certificazione, esoneri non validi, green pass scaduti, presunte guarigioni. Questi stessi verranno richiamati dal centralino che riceverà dall’ufficio dedicato l’elenco delle cose da chiedere e verificare e l’eventuale documentazione da inviare/esibire.