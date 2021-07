Lido Esagono troppo “allegro”: multa e chiusura

ACIREALE (CATANIA) – I carabinieri di Acireale durante un controllo al lido Esagono di Aci Castello si sono resi contro che non veniva rispettato l’obbligatorio distanziamento interpersonale né, tantomeno, i previsti protocolli disciplinati dalla normativa anti-Covid. Così sono scattate la sanzione di 400 euro e la chiusura provvisoria per 5 giorni dello stabilimento.

In seguito ad altre verifiche tra locali e lidi igestori dovranno pagare complessivamente 10.000 euro per violazioni amministrative e igienico-sanitarie.

Infine i militari hanno arrestato un 60enne per tentato furto: è stato sorpreso da una pattuglia in via Salvatore Vigo ad Acireale, mentre si trovava sdraiato sotto la parte posteriore di un’auto parcheggiata. Dal momento che non poteva essere un meccanico, i carabinieri si sono subito insospettiti e lo hanno bloccato, constatando che stava smontando il catalizzatore.