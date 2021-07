Evade e bussa in carcere: non voleva litigare con il padre

RAMACCA (CATANIA) – I carabinieri hanno arrestato Giuseppe Gaetano Camelia, 30 anni, residente a Ramacca, accusato di evasione.

L’uomo, gravato dai domiciliari, ha pensato di allontanarsi da casa per alcuni e futili dissidi sorti con il padre convivente. Così, per evitare di mancare di rispetto all’anziano genitore, Camelia ha preferito abbandonare quellìabitazione e dirigersi nel carcere di Caltagirone, dove ha provato pure a bussare.

Gli esterrefatti agenti della polizia penitenziaria pensavano ad uno scherzo di cattivo gusto ma, fatti i dovuti accertamenti, ne hanno constatato la realtà avvisando i militari ramacchesi che lo hanno riportato a casa nonostante le sue lamentele. In seguito, in sede di udienza di convalida, il giudice ha convalidato l’arresto per evasione di Camelia, disponendo di nuovi i domiciliari.