Catania: Estrella per l’attacco

Un giovane attaccante per il Catania. E’ Felipe Estrella Galeazzi, 20 anni, brasiliano con cittadinanza italiana.

La punta sudamericana arriva in prestito secco dal Genoa. Lo scorso anno, in maglia rossoblù, ha realizzato 8 reti in 22 gare nel campionato Primavera 1, competizione nella quale ha debuttato con la Roma nel 2019 (27 presenze e 11 gol in una stagione e mezza con i giallorossi, con i quali ha giocato anche nella Uefa Youth League).

Cresciuto calcisticamente in patria nell”Associação Ferroviária de Esportes, il nuovo acquisto rossazzurro spiega tramite una nota del club etneo: “Per questa nuova stagione ho potuto valutare con il Genoa molte proposte di buon livello, tra Serie B e Serie C: ho scelto il Catania perché si è mosso per tempo e con grande decisione, convincendomi con un progetto chiarissimo. La piazza non ha bisogno di presentazioni ed è davvero un’occasione entusiasmante, per me. Mi è stato chiesto semplicemente di dare il massimo in ogni allenamento e in ogni partita, sono pronto a farlo e sarà molto bello ed emozionante indossare questa maglia gloriosa, sperando di poter giocare presto davanti ai tifosi rossazzurri”.

Estrella, che nel dicembre 2019 ha disputato due gare con il Brasile Under 20, si aggregherà già lunedì al gruppo a disposizione dell’allenatore Francesco Baldini.