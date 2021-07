Sicilia: il tasso di positività arriva al 4,5%

Sono 626 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, in netto aumento rispetto ai 484 di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 13.735 test, con il tasso di positività che sale dal 3,1 al 4,5%.

C’è un solo decesso a causa del virus, mentre i guariti sono 56. Negli ospedali sono ricoverate 209 persone (+16), delle quali 27 in terapia intensiva (+6).

Questa la divisione dei nuovi contagiati per provincia: Ragusa con 175; Caltanissetta 97; Agrigento 90; Palermo 83; Catania 63; Messina 43; Siracusa 32; Trapani 23; Enna 20.

In tutta Italia sono 5.140 i nuovi positivi. Ieri erano stati 5.143. Sono 5 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 17. Effettuati 258.929 test (ieri 237.635), il tasso di positività è del 2%, in lieve ribasso rispetto al 2,2% di ieri.

I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.312.673, i morti 127.942. I dimessi e i guariti sono invece 4.122.208, con un incremento di 1.362 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 62.523, in aumento di 3.771 unità nelle ultime 24 ore.

Tornano a salire le terapie intensive: sono 172 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni per Covid, 17 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 21 (ieri 10). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.340, in aumento di 36 rispetto a ieri.