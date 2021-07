Oro lontano: delusione Nibali

“Siamo arrivati tutti a fari spenti per i pronostici, sappiamo che c’erano atleti più quotati di noi ma abbiamo cercato di provare a scombinare i piani. Per me è stata un’Olimpiade molto difficile, un anno un po’ difficile, abbiamo cercato di correre da squadra ma non è bastato”. Commenta così Vincenzo Nibali la delusione dopo la gara di ciclismo su strada delle Olimpiadi, che ha visto vincere Richard Carapaz, corridore dell’Ecuador.

Il primo azzurro, Alberto Bettiol, è soltanto 14°. Il 36enne messinese addirittura 53° a 11’27”. “Il caldo c’era per tutti, non era semplice da gestire – aggiunge lo Squalo dello Stretto -; difficile cercare di porsi obiettivi importanti, a volte il fisico non è super ad appuntamenti speciali e anche i crampi possono arrivare. Abbiamo archiviato questo giorno così, ora devo respirare e poi penserò alla fine della stagione. A volte bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno. Sì, considerati gli atleti sul podio serviva sicuramente il miglior Nibali”.