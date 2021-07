In Sicilia nuove ondate di calore

PALERMO – La protezione civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta per rischio incendi e ondata di calore per domani. Temperature elevate in tutta l’isola, in particolare nel Trapanese.

L’Italia nei prossimi giorni sarà divisa in due: un flusso instabile proveniente dall’oceano Atlantico influenzerà le regioni del Nord; in risposta, al Centro-Sud diventerà sempre più forte l’anticiclone africano.

Temperature fino 44° in Sardegna, 41° in Puglia, 40 in Calabria e 36-37° su Marche, Lazio e Toscana (come a Macerata, Roma e Firenze).