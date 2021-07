Arrivano i carabinieri, i ladri di uva scappano

CALTAGIRONE (CATANIA) – I carabinieri di Caltagirone hanno trovato due auto, una Ford Focus SW e una Fiat Punto, abbandonate in una strada secondaria, stracolme di pregiata uva da tavola trafugata da una vicina azienda agricola per un peso complessivo di ben 1.800 chilogrammi.

I ladri infatti, in lontananza, hanno notato la presenza della macchina dei militari in servizio perlustrativo e, per evitare guai peggiori, hanno pensato di abbandonare auto e refurtiva nella speranza di poterle successivamente recuperare. Speranza vana. Ora verranno identificati i proprietari dei veicoli utilizzati.