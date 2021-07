Sicilia: scende il tasso di contagio, su i ricoveri

Si torna di nuovo sotto la soglia psicologica dei 500 casi, ma aumentano i ricoveri per Covid in Sicilia.

Sono 484 i nuovi positivi nell’Isola, 36 in meno rispetto al report di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 15.413 tamponi, il tasso di contagio scende dal 3,9 al 3,1%.

La Sicilia è adesso quarta per i nuovi contagi giornalieri in Italia dopo Lazio, Lombardia e Veneto.

I guariti sono 182 mentre nelle ultime 24 ore si registrano 2 vittime che portano il totale dei decessi a 6.023.

Sul fronte ospedaliero 13 ricoveri in più rispetto a ieri, in terapia intensiva uno in meno.

Per quel che riguarda il contagio nelle singole province torna in testa Caltanissetta con 101 nuovi casi. Seguono Agrigento 98, Palermo 78, Catania 70, Trapani 51, Siracusa 36, Enna 21, Ragusa 17, Messina 12.

Continuano a salire i casi Covid in Italia. Sono 5.143 i positivi ai test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.057 Sono invece 17 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 15.

I tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore sono 237.635, ieri erano stati 219.778. Il tasso di positività è del 2,2%, stabile rispetto al 2,3% di giovedì.

I pazienti ricoverati attualmente in terapia intensiva per Covid sono 155, quindi 3 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 10 (ieri 12). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.307, in aumento di 70 rispetto a ieri.