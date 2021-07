Scooterista muore davanti al Garibaldi

CATANIA – Un incidente mortale si è verificato all’alba in via Palermo, nelle vicinanze dell’ospedale Garibaldi nuovo a Nesima.

A perdere la vita è stato un 35enne che, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo a due ruote finendo su alcune transenne poste ai margini della strada.

La vittima viaggiava a bordo di uno scooter, vano ogni tentativo di strapparlo alla morte. Sulla vicenda indaga la polizia municipale, accertamenti sono in corso per verificare eventuali coinvolgimenti di altri mezzi.