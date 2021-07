Covid: aumentano i nuovi casi a Catania

Sono 520 in Sicilia i nuovi positivi al Covid, 30 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 13.152 test, con il tasso di contagio che sale dal 3,8 al 3,9%.

Due le vittime giornaliere del virus, mentre i guariti sono 106. Negli ospedali sono ricoverate 180 persone (-5), delle quali 22 in terapia intensiva (+2).

Questo il dettaglio dei nuovi contagiati per provincia: 107 a Catania, 103 a Ragusa, 81 a Caltanissetta, 72 ad Agrigento, 42 a Trapani, 38 a Siracusa, 34 a Palermo, 23 a Messina, 20 a Enna.

OPEN DAYS. Nell’Isola proseguiranno fino a martedì prossimo (compreso) gli “Open days” organizzati dalla Regione siciliana per promuovere ulteriormente la campagna vaccinale. Tutta la popolazione, dai 12 anni compiuti in su, potrà vaccinarsi senza prenotazione in tutti i punti vaccinali delle province siciliane. Saranno somministrati i sieri Pfizer e Moderna.

I DATI IN ITALIA. Ancora in netto aumento i casi Covid in Italia. Sono 5.057 i nuovi positivi. Ieri erano stati 4.259. Quindici le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 21.

Effettuati 219.778 test (ieri 235.097), il tasso di positività è del 2,3%, in sensibile aumento rispetto all’1,8% di ieri.

I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.302.393, i morti 127.920. I dimessi e i guariti sono invece 4.119.607, con un incremento di 1.483 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 54.866, in aumento di 3.558 unità nelle ultime 24 ore.

Restano 158 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 12 (ieri 9). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.234, 38 in più rispetto a ieri.